Atletica | Mattia Furlani sfida i big internazionali I principali avversari per le medaglie ai Mondiali indoor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024)sarà tra i grandi protagonisti del salto in lungo ai2024 dileggera, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Il giovane fuoriclasse laziale si presenterà infatti da detentore della miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero quel balzo da 8.34 metri stampato lo scorso 17 febbraio agli Assoluti di Ancona. In quell’occasione il 19enne ha migliorato il primato nazionale in sala di Andrew Howe e ha firmato il record del mondo under 20 al coperto, portandosi in cima alle listedi questa annata agonistica. L’azzurro aveva eguagliato il giamaicano Wayne Pinnock, che però non sarà della partita in occasione della rassegna iridata. Il poliziotto sarà alla suo quarto grande evento ...