Atletica | Leonardo Fabbri | “Gli Europei sono un’occasione unica | vanno fatti bene”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma – “Sarà bellissimo vivere glidiLeggera Roma 2024 con l’Olimpico tutto per noi. Non vedo l’ora che inizino”., pesista italiano classe ’97, non ha dubbi. “Sarà una bella occasione che non so quando ricapiterà – ha detto l’atleta vincitore dell’argento ai Mondiali di Budapest 2023 – quindi bisogna godersela al massimo e divertirsi. Le Olimpiadiimportantissime, ma un Europeo in casa va fatto”. È iniziato il conto alla rovescia verso la competizione, in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico (biglietti e abbonamenti in vendita su roma2024.vivaticket.it). “Mi piace tanto coinvolgere il pubblico. Spero che lo stadio sia pieno perché, anche se non saremo al 100%, daremo sicuramente qualcosa in più. Se lo ...