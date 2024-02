Atletica | le avversarie di Larissa Iapichino ai Mondiali indoor Un’americana ha raggiunto i 7 | 18…

(Di martedì 27 febbraio 2024) Domenica 3 marzo, a partire dalle ore 20.15 italiane,andrà a caccia di una medaglia nella finale di salto in lungo femminile ai Campionati2024 dileggera. Alla Emirates Arena di Glasgow la toscana sarà sicuramente una delle candidate principali ad un posto sul podio iridato, mentre il ruolo di favorita d’obbligo spetta di diritto a Tara Davis-Woodhall. L’americana, argento iridato a Budapest 2023, si presenta al Mondiale in sala con la world lead dopo averlo scorso 16 febbraio quota 7.18 metri ad Albuquerque risultando di fatto l’unico in grado di superare i 7 metri sin qui in stagione. Alle spalle della 24enne statunitense c’è invece spazio per inserirsi nei restanti due gradini del podio, con tante pretendenti tra cui ...

Atletica, Lorenzo Simonelli: “Ci ho preso gusto: il record più bello, ho battuto gente che conta”: il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera). Vittoria di enorme prestigio in un contesto di elevato valore per il nostro portacolori, ormai entrato in una nuova dimensione tra ...oasport

Atletica, Zaynab Dosso vince a Berlino: volata in scioltezza sotto 7.10, ora ai Mondiali con sogni da medaglia: Zaynab Dosso è andata a Berlino per cercare le ultime risposte in vista dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. La velocista italiana ha vinto i 60 metr ...oasport

Atletica Frascati, Kabangu sesta sugli 800 nel suo primo campionato italiano assoluto: Frascati (Rm) – La prima esperienza in un campionato italiano indoor Assoluto non regala un’altra grande gioia a Gloria Kabangu (ritratta nella foto Luca Bonanni/Foto4Go). Il talento dell’Acsi Italia ...romatoday