Atletica | il direttore delle nazionali La Torre | “Vogliamo essere protagonisti agli Europei”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 - Mondiali indoor,didi Roma e Olimpiadi di Parigi. L’Italia dell’si gode il momento della rinascita e della crescita e su queste tra grandi competizioni ci si attendono risultati di alto livello. Lo chiede iltecnico Antonio Lain una intervista a Sport2U, soprattutto con la grande esplosione di Mattia Furlani e un settore della maratona di nuovo competitivo, soprattutto al maschile con Yeman Crippa. E la prova olimpica sarà molto dura, con un percorso non da grande tempo ma da marcatura uomo su uomo.su tutte le gareTra pochi giorni i mondiali indoor, primo appuntamento importante della stagione, ma inevitabilmente la programmazione è stata ...

Coppa Europa lanci: 18 azzurri per Leiria: Tra le convocate Sara Fantini (martello) e Daisy Osakue (disco) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci in ...fidal

Atletica, Mondiali Indoor Glasgow: assenti Jacobs e Tamberi, l'Italia punta al record con Furlani e Iapichino: Dosso possibile outsider Outsider e avventurieri: Simonelli, Cavalli e (soprattutto) Tucuteanu Roma, addio mondiali 2027: il Governo non coprirà i costi La Torre non si nasconde: “Abbiamo giovani già ...sport.virgilio

Atletica: la stagione indoor regala ancora soddisfazioni.: FIRENZE-Campionati toscani under 16 di salto triplo ed altra medaglia per Edoardo Cosimini, ancora argento, la terza in questa stagione indoor. L' ...giornaledibarga