Atletica | Coppa Europa di lanci | 18 azzurri per Leiria | ci sono Fabbri e Weir

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha reso nota la lista dei diciottoconvocati per ladiin programma sabato 9 e domenica 10 marzo a, in Portogallo. Occhi puntati naturalmente sull’argento mondiale del peso Leonardoe sul campione europeo indoor Zane, vincitore delladue anni fa con la misura di 21,99 proprio a. Presenti anche le primatiste italiane Sara Fantini (martello), bronzo europeo a Monaco e due volte finalista mondiale, e Daisy Osakue (disco), vincitrice in2022. Tra i convocati anche il bronzo europeo U23 del giavellotto Michele Fina, la campionessa mondiale U20 del ...

Cresce l’attesa per la seconda partecipazione consecutiva del Gp Parco Alpi Apuane , domani, alla Coppa dei campioni a squadre che si disputa a Albufeira in ... (sport.quotidiano)

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa di lanci, che andrà in scena ... (oasport)

Luna Rossa Prada Pirelli c'è: parla il Team Director e Skipper Max Sirena: Massimiliano "Max" Sirena, 53 anni, riminese DOC, segno zodiacale Sagittario, sposato con Tatiana, fiero padre di Lorenzo, 15 anni, e Bianca, 9 anni, è il Team Director ...ilmessaggero

Lanci. Tre piemontesi in azzurro: In occasione della Coppa Europa Lanci, torna in azzurro Marco Lingua (è la sua 28ma volta in Nazionale) nel lancio del martello. Convocate anche Daisy Osakue (disco) e Sara Verteramo (peso). Il ...fidal

Coppa Europa lanci: 18 azzurri per Leiria: Tra le convocate Sara Fantini (martello) e Daisy Osakue (disco) Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per la Coppa Europa di lanci in ...fidal