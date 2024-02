Atalanta | Percassi | “Contro il Milan grandissima partita | anche se…”

Danilo, recupero difficile per la gara con il Napoli: Il difensore sta provando in tutti i modi a recuperare ma la Juventus non correrà rischi, più probabile il recupero per la gara con l'Atalanta del 10 marzo.tuttojuve

La classe di Inzaghi, i pianti di Allegri e Pioli: distanza abissale come in classifica: Anche i rossoneri non sorridono: pari casalingo con l'Atalanta dopo i 4 gol incassati dal Monza (e i 3 dal Rennes in Europa League). Al di là dei numeri, a impressionare è la netta differenza di ...fcinternews

Atalanta, Percassi: "Inter squadra più forte e in salute del campionato": "Siamo molto contenti, il campionato ci sta dando grosse soddisfazioni, sappiamo però che adesso si entra nella fase decisiva, da qui in avanti avremo delle gare importanti per quella che sarà la ...tuttojuve