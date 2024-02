Atalanta | lo stato di forma in vista dell’Inter | stop dopo il filotto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Manca sempre meno alla sfida tra Inter e, valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Gian Piero Gasperini arriva alla sfida, con un solonelle ultime cinque partite.DI– Inter esi preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime cinque gare la squadra nelle mani di Gian Piero Gasperini ha visto soltanto lo “” con il pareggio in casa del Milan per 1-1, a fermare una striscia di vittorie. La meno recente di queste contro l’Udinese, in casa, per 2-0. A cui sono poi seguiti i trionfi sulla Lazio (3-1), sul Genoa (1-4) e sul Sassuolo (3-0). Insomma, un ottimo ...