Atalanta | Gasperini | 'Inter | pronti per l'acuto! Orsato e Irrati i migliori | ecco come sta Scalvini'

La Dea fa visita ai nerazzurri a San Siro la sera di mercoledì 28 febbraio, gara valida per il recupero della 21^ giornata di Serie A In settimana si ... (milano-notizie)

Ecco come l'Atalanta proverà a fermare l'Inter: Gasperini può essere rassicurato dalla buona prova messa ... Per riuscirci servirà la versione più grintosa dell’Atalanta, quella che aggredisce alto, domina il possesso e sembra talvolta riuscire a ...ilgiornale

In estate l'attaccante preferì Bergamo. I soldi risparmiati sono stati utilizzati per prendere Pavard: Inzaghi ringrazia: ma l'inserimento dell'Atalanta ha cambiato le carte in tavola: il progetto tattico di Gasperini ha convinto la punta e il club della famiglia Zhang ha preferito non rilanciare di fronte alla proposta ...gazzetta

Atalanta - Per Scalvini decisiva la rifinitura: Giorgio Scalvini, alle prese con una botta alla spalla rimediata nel match contro il Milan, è in dubbio per la partita di domani contro l'Inter. Ieri era ancora dolorante e quindi si capirà l'eventual ...napolimagazine