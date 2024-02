Assunzioni docenti sostegno | Manzi PD chiede proroga art 59 DL 73 2021

Concorsi Inps, in arrivo bandi per mille posti: le sedi, i requisiti e come funzionano le Assunzioni: L'obiettivo è di coprire 29mila unità, ma solo 28mila sono coperte. Quindi sono previste Assunzioni per mille posti, da Area B ad Area C, per coprire i pensionamenti previsti durante l'anno. In più, l ...ilgazzettino

Raddoppiati i precari della scuola: ora uno su tre non ha una cattedra stabile. Picco di supplenti tra i docenti di sostegno: L’allarme di Uil Scuola. A Torino si è passati dal 14% del 2015 al 28% di insegnanti senza il posto fisso, ma nel sostegno si arriva al 75% ...torino.repubblica

Misure per la Scuola nel nuovo Decreto PNRR 2024: Assunzioni e semplificazioni: Visitate la nostra pagina dedicata alla Scuola, la nostra sezione riservata ai docenti e la pagina dedicata al personale ATA, per conoscere tutte le novità su concorsi, Assunzioni, graduatorie, ...ticonsiglio