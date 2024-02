Assegno di inclusione 2024 | ecco i requisiti di reddito familiare e come fare domanda

L'Isee non sarà escluso dal calcolo dell'Isee per chi fa domanda per l'Assegno di inclusione o il Supporto formazione e lavoro. A stabilirlo è il nuovo ... (fanpage)

L'esclusione dei titoli di Stato dal calcolo dell'Isee prevista dalla manovra di quest'anno non varrà per i beneficiari dell'Assegno di inclusione e per i ... (ilmessaggero)