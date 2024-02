Ascolti tv | Gloria vince prime time lunedì 26 febbraio

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 neldi ieri sera, in termini di telespettatori, per la serie ‘’ interpretata da Sabrina Ferilli che ne ha ottenuti 3.095.000 pari a uno share del 17,2%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Grande Fratello’ che ha registrato 2.528.000 telespettatori ma con uno share del 19,5%, più elevato rispetto a quello registrato dalla fiction di Rai1 dovuto alla maggiore durata del programma. Terzo posto per Italia 1 con ‘Fast & Furious 7’ che ha totalizzato 1.154.000 telespettatori e uno share del 6,7%. Fuori dal podio su Rai3 ‘PresaDiretta’ è stata seguita da 943.000 telespettatori (share del 4,8%) mentre su La7 ‘La Torre di Babele – Anni ‘60, l’ultima età dell’oro?’ condotto da Corrado Augias ha realizzato 892.000 telespettatori e uno share del 4,6%. Su Rai2 invece ‘Mad in Italy’ ha ...