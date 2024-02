Ascolti tv 26 febbraio | Grande Fratello e Gloria | chi ha vinto?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Chi hala serata di lunedì 26fra la fiction di Raiuno '' e ilsu Canale 5? Come è avvenuto per la puntata precedente, ovvero quella di mercoledì 21, anche nella serata di lunedì 26il programma vincitore della serata, anche se solo dal punto di vista dello share, è il reality show di Canale 5. Il programma condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare il 19,5% di share - non riuscendo quindi comunque ancora a raggiungere il 20% - con una media di 2 milioni 707mila telespettatori, mentre la fiction '' con Sabrina Ferilli si è fermata al 17,2% di share sbaragliando però la concorrenza con una media ben 3 milioni 493mila spettatori. Parità quindi? In realtà la fiction di Raiuno ha fatto ...