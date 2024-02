Ascolti 26 Giornata Serie A 2023 24 DAZN | 1 | 4 milioni per Milan-Atalanta

(Di martedì 27 febbraio 2024) La 26esimadella/24 in onda nel weekend (tra il 23 e il 26 Febbraio) su, secondo dato, rilevato con la nuova misurazione Auditel Total Audience supera i 6,3di ascoltatori (6.317.729).Laè stata disputata in 10 slot orari differenti e il top match diè statodomenica sera alle 20.45 con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo con 1.398.982 individui seguito da Lecce-Inter alle 18.00 raccontato da Pierluigi Pardo ed Andrea Stramaccioni con 1.033.115 spettatori.Il prossimo turno sarà caratterizzato da due match di cartello: nelladi venerdì 1 marzo alle 20.45 ci sarà Lazio-, mentre domenica sera alle 20.45 il ...

