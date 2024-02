Ascoli Brescia 1-1 | Mendes illude prima del missile di Dickmann

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)Piceno, 27 febbraio 2024 - L'si fa riprendere sull'1-1 daldopo aver accarezzato la possibilità di assestare il secondo successo consecutivo. I bianconeri confermano il buon momento, ma finiscono per subire gol nell'unica vera occasione creata dai lombardi. E probabilmente su quel tiro dida lontano si poteva fare qualcosa di più.di lui era statoa lasciare ancora il segno dagli undici metri. A recupero inoltrato il Picchio protesta per un fallo in area di Bjarnason ai danni di D'Uffizi, poi alla fine dei giochi applausi per tutti. In panchina a cercare di non far sentire l'assenza di Castori ci prova il vice Bocchini. Dalla tribuna il timoniere del Picchio è ugualmente attento e super concentrato su ciò che accade in campo. La formazione ...