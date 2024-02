Arzano | Caiazzo in scena al Teatro ‘Eduardo De Filippo’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlEduardo De Filippo di, sito in via Giuseppe Verdi n. 25-37, diretto artisticamente da Roberta Stravino, ospita da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo “Quella visita inaspettata”, commedia in due atti scritta e diretta da Paolo. Con lui in, in ordine di apparizione, Carlo Caracciolo, Daniele Ciniglio, Cinzia Cordella, Francesca Morgante e la partecipazione di Maria Bolignano. La scenografia è di Francesco Felaco, i costumi di Federica Calabrese, il disegno luci di Luigi Della Monaca, l’aiuto regia di Sofia Ardito, le foto e la grafica Francesco di Fiengo Studios. La linea di confine che divide un comportamento etico da uno immorale non ha sempre un andamento lineare ed è in funzione di opportunità e situazioni. Il protagonista Ferruccio, imprenditore del ...