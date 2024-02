Arrestato l' avvocato di Navalny | aveva aiutato la madre a riavere la salma del figlio

Uno degli avvocati del dissidente russo morto in carcere Alexei Navalny , Vasily Dubkov , è stato arrestato in queste ore a Mosca dalla polizia con l’accusa di ... (thesocialpost)

Vasily Dubkov, uno degli avvocati del dissidente russo Alexei Navalny morto in carcere, è stato Arrestato oggi, 27 febbraio, a Mosca per “disturbo dell’ordine ... (tpi)

Morto per 50 minuti, il cuore si ferma 2 volte e passa 5 settimane in coma. Poi il miracolo: «I medici non ci credevano»: Se non è un miracolo, poco ci manca. Tanto che gli stessi medici gli davano pochissime possibilità di sopravvivenza e ancora meno di una ripresa completa. Ma la storia di Ben ...ilmattino

Arrestato l'avvocato di Navalny che ha aiutato la madre a riavere la salma: Uno degli avvocati del dissidente russo morto in carcere Alexei Navalny, Vasily Dubkov, è stato Arrestato oggi a Mosca dalla polizia con l'accusa di ''disturbo dell'ordine pubblico''. Lo riporta la ...huffingtonpost

Perseguiva e aggrediva la compagna, sotto effetto di sostanze stupefacenti Arrestato un 50enne: Arriva l’arresto per stalking nei confronti di un uomo di mezza età ... Nella giornata di venerdì, l’indagato, assistito dall’avvocato Paolo Spalluto, ha fornito la propria versione, sostenendo che si ...leccenews24