Arrestato a Mosca l’avvocato che ha aiutato la madre di Alexei Navalny a riavere il corpo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Vasily Dubkov, uno degli avvocati del dissidente russomorto in carcere, è statooggi aper “disturbo dell’ordine pubblico”. Lo hanno riferito fonti qualificate a Novaya Gazeta. Dubkov aveva accompagnato Lyudmila Navalnaya, ladi Nalvany, nella città artica di Salekhard lo scorso 16 febbraio aiutandola ala salma del figlio. Il team e la famiglia del dissidente non riescono ad ottenere una stanza per l’addio pubblico all’oppositore. “Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche, dei siti commerciali e delle sale funebri – ha scritto su X ll portavoce Kira Yarmysh, che ieri aveva lanciato un appello perché fosse messo a disposizione uno spazio. Da qualche parte dicono che la stanza è occupata. Da qualche parte ...

