Arbitri | premio a Lecce per Orsato | targa per essersi 'particolarmente distinto nel suo lavoro'

Pacifici (AIA): "Entro due mesi disponibili tutte le conversazioni VAR-Arbitri": Pubblicare anche i voti degli Arbitri e dei VAR Secondo me in questo c’è anche un problema di privacy personale ma di chi riceve i voti. Questo è un aspetto legale che va attribuito. Se fosse per me ...tuttojuve

IL RICONOSCIMENTO - All'arbitro Daniele Orsato il premio "Daniele De Santis": L'arbitro internazionale Daniele Orsato sarà domani a Lecce per ricevere il premio dedicato a Daniele De Santis, il giovane direttore di gara leccese ucciso a coltellate insieme alla fidanzata, Eleono ...napolimagazine

Al numero uno dei ‘fischietti’ italiani Orsato il premio dedicato alla memoria di Daniele De Santis: Si svolgerà domani, mercoledì 28 febbraio, con inizio alle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione Italiana Arbitri di Lecce, la cerimonia di consegna del premio intitolato alla memoria di Daniele ...leccenews24