Arbitri Al ’Massimino’ fischia Galipò

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sarà la prima volta domani sera a Catania tra Simonee il Rimini. Per il match della semifinale di ritorno al, infatti, è stato designato il fischietto della sezione di Firenze che i biancorossi non hanno mai incrociato fin qui. Un solo precedente con il Catania, proprio in questa stagione, nella sconfitta casalinga di campionato contro il Crotone (1-0).domani sera scenderà sul terreno delinsieme agli assistenti Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Parisi della sezione di Bari. Il quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Un’ora e mezza prima di Catania-Rimini (calcio d’inizio alle 20.30) si giocherà l’altra semifinale di ritorno, quella in programma all’Euganeo tra il Padova e la Lucchese (1-0 per i toscani all’andata) e a dirigere il match sarà, incroci del destino, ...

