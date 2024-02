Arabia Saudita | giustiziate 7 persone per “terrorismo”

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’in un solo giorno ha messo a morte settegiudicate colpevoli di “”. Lo hanno riferito i media statali. Si tratta del numero di esecuzioni più alto in un giorno da quando ne furono eseguite 81 sempre in un solo giorno nel marzo 2022. I sette, i cui nomi indicavano che si tratta di sauditi, sono stati condannati per “aver creato e finanziato organizzazioni ed entità terroristiche”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale, citando il ministero degli Interni del Regno del Golfo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di essere arrivato in Arabia Saudita per proseguire il dialogo regolare con Sua Altezza Reale il ... (quotidiano)

classifica Lega Basket Serie A: Tutto rinviato, causa Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Ma ora ci siamo. Per la squadra di Simone Inzaghi, che guida il campionato con 9 punti sulla Juventus seconda, la partita del Meazza sarà l ...repubblica

Calcio: ManCity. De Bruyne tra Arabia Saudita, Mls e rinnovo: Al giocatore, però, resta un solo anno di contratto. Nel giugno del 2025 si libererà e in Arabia Saudita ci sono club che farebbero di tutto per tesserarlo. Secondo The Athletic l'estate scorsa il ...sport.tiscali

Cristiano Ronaldo, polemica in Arabia dopo la sua ultima esultanza – VIDEO: Attesa per oggi la decisione della federazione araba sulla punizione a Cristiano Ronaldo dopo la sua esultanza oscena contro l’Al Shabab In Arabia Saudita è polemica attorno a Cristiano Ronaldo. Il ca ...calcionews24