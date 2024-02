Antonio Quirici racconta il futuro del settore della pelle

(Di martedì 27 febbraio 2024) La complessità dello scenario economico attuale è stata al centro del dibattito durante la 103esima edizione di Linea, la più importante fiera internazionale dedicata alla. A parlare con Panorama,, presidente del consorzio Cuoio di Toscana. «Il nostrosta vivendo un momento di grande incertezza» hato da Fiera Milano Rho. «Stiamo registrando una diminuzione degli acquisti da parte dei buyer che possiamo attestare attorno al 10% lordo. È però ancora presto per fare previsioni, in quanto molti operatori delcontano di riprendere l’attività tra marzo e aprile». I market insights pubblicati da Lineaconfermano le parole di, parlando di un calo di fatturato complessivo pari al ...

Forza Italia, Tajani eletto segretario per acclamazione: Antonio Tajani eletto per acclamazione segretario di Forza Italia. La platea azzurra del congresso ha scandito il coro 'Antonio, Antonio' al termine del voto, dove non si è registrato alcun contrario ...laprovinciapavese.gelocal

Cuoio di Toscana lancia le solette ‘fashion’: Cuoio di Toscana conferma la sua presenza tra gli espositori protagonisti di Lineapelle, la fiera dedicata al mondo conciario e ...pambianconews

LA SCOMPARSA DI Antonio LYSY, IL VIOLONCELLISTA CHE CREO’ LA RASSEGNA “INCONTRI IN TERRA DI SIENA”: CHIANCIANO TERME – Il mondo musicale e culturale del sud senese perde una figura di grande rilievo. E’ morto la settimana scorsa a soli 61 anni, dopo breve malattia, Antonio Lysy, violoncellista di f ...primapaginachiusi