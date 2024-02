Anticipazioni Uomini e Donne | Aurora E La Frase Contro Gianni Sperti!

(Di martedì 27 febbraio 2024): Ernesto ha chiuso con Barbara, dopo un gesto di lei che non gli è piaciuto. Ida ha litigato con Mario, mentre Brando rimane ancora indeciso! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Ernesto ha deciso di chiudere con Barbara dopo una mossa da parte di lei che, a suo dire, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel frattempo non è arrivata la scelta di Brando, che rimane tanto attesa.: Ernesto interrompe la conoscenza con Barbara! Da poco è stata registrata una puntata diche, tra le altre cose, ha visto al centro dell’attenzione Ernesto e Barbara. Dopo lo sche c’è stato nella puntata ...

Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi , martedì 27 febbraio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata ... (superguidatv)

Nei giorni scorsi si sono tenute nuove registrazioni di Uomini e Donne , che hanno assistito a diversi colpi di scena in studio . A riportare quanto accaduto in ... (velvetmag)

Uomini e Donne, Sergio liquida Ida (e fa bene): Tina l’unica lucida: Nel corso della puntata di martedì 27 febbraio 2024, la tronista riaccoglie Mario e, ovviamente, non mancano le reazioni in studio ...gossipetv

Terra Amara Anticipazioni 28 Febbraio 2024: il rapimento di Betul!: Come ogni settimana siamo qui, pronti a dare qualche anticipazione in merito alle nuove puntate di Terra Amara. Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito al nuovo appuntamento di Mercoledì 28 Febbraio ...msn

Uomini e donne, Ida sceglie di perdonare Mario, i fan stufi: 'Senza dignità, una vergogna': La tronista ha accettato di concedere una seconda chance a Mario Cusitore riaccogliendolo nel parterre dei suoi pretendenti ...it.blastingnews