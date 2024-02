Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 27 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 27Josie si riconcilia con Erik e vorrebbe che fosse lui il suo vero padre. Nina è scappata via perché ha visto da lontano Henning che abbracciava Constanze e ha pensato che fosse la moglie. Dopo aver chiarito le cose, i due innamorati finiscono a letto nella stanza di lei al Fürstenhof. Alexandra, intanto, vuole condividere un progetto con Christof per contrastare Werner e Robert. Ha in ...