Anticipazioni Le Iene Show del 27 febbraio 2024 | inviati | temi | ospiti e scaletta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questa sera, martedì 27, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Lein studio: Emma Marrone e Bugo. Servizi e interviste: Filippo Roma torna a indagare sul sistema arbitrale italiano. Nuove testimonianze esclusive parlano di carte truccate dai vertici degli Arbitri Italiani per “taroccare” le classifiche di fine anno. L’inviato incontra il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici per mostrargli le prove raccolte. Antonino Monteleone ripercorre la Strage di Erba, l’omicidio multiplo avvenuto a Erba il 11 dicembre 2006. A quasi 18 anni dalla ...