Antenna vicino alle abitazioni | monta la protesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn seguitosegnalazioni pervenute da parte dei cittadini residenti nella zona di via Scandone, via Tuoro, via Augusto Guerriero di Avellino e aree limitrofe, e in linea con la missione di tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica, Legambiente Avellino – Alveare APS, insieme al Comitato Spontaneo dei Cittadini Residenti, chiede un intervento urgente da parte del Comune di Avellino riguardo alla situazione critica del cantiere in via Scandone. Il cantiere in questione, sito tra via Carlo Barbieri n. 9 e la Strada comunale Cappuccini (Via Bonatti), ha sollevato numerose preoccupazioni tra i residenti della zona a causa della mancanza di chiare indicazioni riguardanti l’opera in corso, nonché per la possibile installazione di un’/ripetitore senza le dovute autorizzazioni e in prossimità di strutture ...

