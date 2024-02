Anita e Giuseppe | amicizia al capolinea? “Ecco cosa mi ha detto Massimiliano” | il duetto fa “crack” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella Casa di Grande Fratello i rapporti e gli equilibri sono sempre in continuo mutamento.Olivieri eGaribaldi, per esempio, sembrano essere in piena crisi.alè successoha voluto condividere il suo rammarico con il compagno d' avventurache lo ha spronato a parlare con la diretta interessata. Tuttavia, il confronto tra i due non è andato per il meglio., in modo molto chiaro e diretto, si è detta molto strdei comportamenti del ragazzo, lo ha percepito distante e freddo senza un reale motivo: Perché non ci parliamo più?è successo?, però, non è riuscito a ...