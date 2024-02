Ancora infortuni mortali sul lavoro | 2 vittime | un operaio aveva 23 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il ragazzo è morto in un terreno agricolo in provincia di Foggia. Un'altra vittima, di 66, nel teramanosul. Undi 23è morto in un terreno agricolo in zona 'Contessa' a Stornara, in provincia di Foggia, durante i lavori di messa in opera di un impianto di