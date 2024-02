Anche PlayStation licenzia | via 900 persone Chiuso lo studio di Londra

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si tratta dell'8% del personale. Sono coinvolte tutte le regioni in cui è attiva Sony Interactive Entertainment, i cui conti recenti hanno mostrato costi in aumento ...

PlayStation Plus Leak: svelato in anticipo uno dei giochi 'gratis' di marzo: billbil-kun di Dealabs ha svelato in anticipo uno dei nuovi giochi PlayStation Plus Essential di marzo 2024. Sony annuncerà ufficialmente i nuovi giochi nella giornata di domani, mercoledì 28 febbraio ...msn

PlayStation licenzia 900 dipendenti, Sony chiude London Studio: Sony ha annunciato di aver licenziato circa 900 dipendenti della divisione PlayStation, una forza lavoro pari all'8% del totale della divisione Game & Network Services, che include le attività di ...everyeye

PlayStation starebbe per licenziare 900 persone: Stando alle parole del sempre bene informato Jason Schreier di Bloomberg, PlayStation sarebbe pronta a licenziare ... Senza contare che lo scorso gennaio Anche Microsoft ha preso la dolorosa decisione ...spaziogames