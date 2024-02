Anche Honor sta lavorando al suo anello per monitorare la salute

HONOR ha deciso di sfruttare il Mobile World Congress 2024 per lanciare in Europa la serie HONOR Magic 6 e Magic V2 RSR L'articolo Al MWC 2024 ci saranno ... (tuttoandroid)

Collegate lo smartphone al nuovo Galaxy..: Sull' S24 c'e' : Ricerca dei dati da trasferire in corso con un indicatore della percentaule. Ma a cosa serve Io i dati li voglio trasferire DAL s21 e lo ho pure cliccato ...androidiani

Honor 50 5G: foto a 108MP e SCONTO che sfiora l'assurdo (-200€): Honor 50 5G, approfittando di un folle sconto Amazon pari al 33%, è uno smartphone da mettere oggi stesso nel carrello: offerta in scadenza.telefonino

Corsair 2500X, il nuovo case a doppia camera per piattaforme micro-ATX e mini-ITX: Corsair introduce oggi i case della serie 2500 e 6500 a doppia camera. Abbiamo visto da vicino il modello 2500X che permette di realizzare configurazioni fino alla micro-ATX, ma non per questo meno po ...hwupgrade