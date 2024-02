(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel daytiime di23 del 27 febbraio un summit tra i professori per ilnon ha portato a nessuna decisione definitiva. Il daytime di23 trasmesso oggi, martedì 27 febbraio, è stato caratterizzato da momenti di tensione tra quattro dei sei professori del talent show. La produzione ha ufficializzato il numero deisti al. Tensioni e decisioni cruciali al Daytime di23 Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato Anna Pettinelli einsieme ai loro allievi per discutere sull'assegnazione delle maglie del, sottolineando la necessità che Pettinelli eprendano al più presto decisioni ponderate in base alle classifiche e alle prestazioni individuali. I due ...

Nel finale di Amici 23 del 25 febbraio sono volati gli stracci tra i professori di danza, in particolare tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. Finale esplosivo per ... (movieplayer)

Amici, quando inizia il serale Fissata la prima registrazione: Il serale di “Amici” inizierà sabato 23 marzo ed avrà la durata di ... Non solo, hanno convocato anche oi colleghi Anna Pettinelli e Raimondo Todaro per essere contestati poiché non prendono una ...tag24

Amici 23, Todaro spiazza Nicholas: 'La maglia oro la merita più Sofia di te': Il 27 febbraio la redazione di Amici ha svelato il numero massimo di allievi che possono accedere al serale: i posti disponibili sono 15 e attualmente la classe è composta da 17 talenti, quindi due di ...it.blastingnews

Amici 23 - Raimondo Todaro: "Per il serale preferisco Sofia a Nicholas", due alunni fuori dalle finali: Raimondo Todaro oggi ha messo in dubbio la partecipazione di Nicholas al Serale di Amici 23 "Se resta solo un posto per il Serale, secondo me questa maglia deve andare a Sofia, perché se lo merita più ...movieplayer