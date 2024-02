Amici 23 | la produzione rivela quanti sono i posti al Serale e quanti allievi saranno eliminati

Il trono di spade, i creatori rivelano le richieste imbarazzanti di HBO: episodi girati in verticale per ottimizzare la visione sugli smartphone: David Benioff e Dan Weiss sono attualmente occupati a promuovere la loro nuova serie televisiva, Il problema dei tre corpi, in uscita su Netflix il prossimo 21 marzo. Durante le varie interviste fatte ...drcommodore

Velletri – Sabato 9 marzo Gianmarco Tognazzi con “L’onesto fantasma” chiude il calendario al Teatro Artemisio-Volonté: Quattro sold out su nove, una media di quasi quattrocento persone a spettacolo, tantissimi nomi e un bilancio di emozioni e gradimento assolutamente ...castellinotizie

Il M5S Lombardia presenta proposta di legge in Consiglio regionale per il: “Reddito Energetico”: Quella sul “Reddito energetico”, già in approvata in altre Regioni, riguarda la produzione di energie da fonti rinnovabili, che riteniamo sia fondamentale per contrastare l’inquinamento, ma anche per ...mi-lorenteggio