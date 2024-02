American Fiction | recensione del film con Jeffrey Wright candidato all' Oscar

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladidi Cord Jefferson con un ottimoal premio, nel ruolo di Thelonious "Monk" Ellison, scrittore intellettuale che scrive per scherzo un libro spazzatura, accolto dal pubblico come la rivelazione dell'anno. Su Prime Video. Indignarsi, di questi tempi, è una vera e propria professione. Ogni giorno si aspetta il passo falso di qualcuno per criticarlo, condannarlo, esporlo alla gogna mediatica e riempire quotidiani e social. Per poi passare a un nuovo caso e una nuova indignazione il giorno successivo. Per chi la pensa diversamente il terreno è scivoloso: da una parte infatti ci sono spesso gli attivisti da Instagram, che pensano di cambiare il mondo una slide fatta su Canva alla volta, in ...