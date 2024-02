Ambiente e scuola | accordo tra ministero e Acea per promuovere l’uso delle risorse idriche in classe

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il progetto educativo ha come obiettivo la formazione e l'informazione sui valori della salvaguardia e dell'uso consapevole dell'acqua

ROMA – In Italia, nonostante vi siano casi virtuosi, le scuole continuano ad essere in ritardo cronico su riqualificazione edilizia e servizi scolastici. ... (lopinionista)

Lo studio condotto dall'Osservatorio di Terre des Hommes, in collaborazione con OneDay e la community di scuola Zoo, ha rivelato dati allarmanti sulla ... (orizzontescuola)

“Ambiente , clima e futuro”. Mercoledì 7 febbraio alle 18 la lezione della prof. Grazia Pagnotta per le Open weeks 2024 , l’iniziativa attraverso cui la Scuola ... (ilfattoquotidiano)

Viola Bellato, la tuffatrice monzese che trionfa ai Campionati Italiani di Categoria Indoor: Nel panorama della tuffatrice italiana emerge un nuovo talento: Viola Bellato, giovane promessa proveniente da Monza, si è affermata come campionessa italiana nella categoria ragazze ai recenti ...mbnews

Uccise il padre dell’ex a martellare, confermata la condanna a 23 anni (NOME): È stata confermata in Appello la condanna a 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, ovvero il 25enne marocchino che ha ucciso a martellate il 19 aprile del 2022 il padre della sua ex fidanzata, ...zoom24

Porto Sant'Elpidio, procedono i lavori a Villa Murri e al mercato coperto: PORTO SANT'ELPIDIO - Procedono due progetti importanti per ridisegnare aree centrali della città. Stanno andando avanti i cantieri all’area verde di Villa Murri, come anche quelli di ristrutturazione ...corrierenews