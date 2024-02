Amarcord Napoli | accadde oggi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ricordiamo ildi Marcello Lippi per l’ultimo miglior piazzamento del ‘vecchio’ Ciuccio prima del fallimento e per la tigna di quei giocatori, di una squadra che riuscì a qualificarsi per l’Europa nonostante la crisi finanziaria e gli stipendi non pagati per alcuni mesi. Dovremmo non dimenticare quella stagione anche per un altro motivo. Il 27 febbraio 1994 il tecnico viareggino, a Fuorigrotta contro il Cagliari, faceva debuttare in Serie A e con i ‘grandi’ partenopei Imbriani. A 13 anni nel vivaio delScrivono Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo nel volume ‘Ildalla A alla Z’: “A tredici anni entra nel vivaio e si entusiasma perché di lì a poco si allenerà a Soccavo con i ‘miti’ Maradona e Careca. Il 15 febbraio del 2013 un male incurabile ce lo porta via, ad appena trentasette anni. Il fratello Gianpaolo ...