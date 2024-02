‘Altra Benevento’ | “Gettoni di presenza regalati a 15 consiglieri per commissioni ‘farsa' ”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gabriele Corona esponente del movimento “Altra Benevento è possibile” Dopo la prima parte del dossier di Altra Benevento, anticipato da Il Fatto Quotidiano, suidiaicomunali di Benevento costati ai cittadini 378.500 euro solo per l’anno 2023, da palazzo Mosti trapela imbarazzo e preoccupazione. Il sindaco Mastella sostiene che il problema non è suo ma raccomanda parsimonia. Il presidente del Consiglio, Renato Parente, ieri ha convocato i presidenti delle, ma non ha censurato nessuno, raccomandando solo cautela e maggiore attenzione al rispetto delle competenze. Come qualche giornalista osserva, la questione è delicata perchè convincere i seidi maggioranza che hanno ...