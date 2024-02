Almanacco del 27-02-2024 ore 07 | 30

Avete mai sentito parlare di Quarantana, la pupatta della Quaresima? Anticamente, in molte zone del Sannio si usava allestire la Pupatta della Quaresima. Il ... (fremondoweb)

In Italia, uno dei più importanti simboli della laurea è la corona d’alloro: ecco perché Se nei college americani si lancia in aria in tradizionale cappello ... (fremondoweb)