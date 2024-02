All’esame di Roberto Burioni 10 promossi su 408 candidati | scoppia la polemica sul web

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano, 27 febbraio 2024 – Il noto virologo, diventato famoso durante l’epidemia di Covid, è anche professore ordinario del corso di Microbiologia e Virologia all’Università San Raffaele ormai dal 2004 ma l’ultimo esame (e gli esiti) a cui si sono sottoposti i suoi studenti è stato ampiamente contestato. La denuncia è nata su Tik Tok dal profilo di una studentessa di Medicina del San Raffaele, che ha lamentato la pressione e gli esiti del test: solo 10 studenti sui 408hanno passato il test. Si è trattato di una prova preliminare che gli studenti dovevano passare per poter sostenere l’esame vero proprio: 8 domande a scelta multipla in 15 minuti sui concetti base della materia. A (tutte) le domande hanno appunto risposto correttamente solo 10 su 408. La denuncia della studentessa La studentessa che ha posto ...

