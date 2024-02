Allerta rossa in Veneto | sospesa la circolazione ferroviaria tra Vicenza e Padova Zaia | “Ore complesse per il meteo”

(Di martedì 27 febbraio 2024) La perturbazione atlantica, con la previstaper il, sta provocando diversi disagi. Laè statadalle 16.10 di oggi sulla lineaMilano-Venezia, tra le stazioni di, per le condizioniche stanno interessando la zona, e che hanno provocato il rischio di esondazione di una serie di corsi d’acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi. “È in corso la riprogrammazione dell’offerta– viene spiegato – con i treni AV che potranno subire deviazioni con maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti”. Si registrano anche alcuni piccoli smottamenti e frane nel Veronese. In Valpolicella una frana ha interrotto ...

