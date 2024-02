Allerta rossa in Veneto | scuole chiuse a Vicenza | La mappa del maltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) La situazione più difficile in. Ae strade allagate. Fermi alcuni tratti ferroviari. Toscana in ginocchio, mentre in Liguria una frana ha isolato 1000 persone

Frana in Liguria, forti piogge in Toscana, torrente esonda in Emilia: la mappa del maltempo: L'ondata di forte maltempo annunciata nelle scorse ore dai meteorologi ha già prodotto i suoi effetti, causando problemi in diverse zone d'Italia e, in particolar modo, a Nord e al Centro della Peniso ...msn

Vicenza, allagata la zona dello stadio: la Protezione Civile usa l'idrovora: L’area intorno allo stadio Romeo Menti di Vicenza è allagata dopo una giornata di pioggia incessante. La Protezione Civile è sul posto e ha posizionato un'idrovora. Continua l'Allerta meteo rossa su ...rainews

Cronaca meteo diretta - Maltempo Veneto. Allerta meteo rossa a Vicenza, chiuso il Parco del Retrone - Video: CRONACA, il Parco del Retrone a Vicenza è stato chiuso al pubblico martedì per paura di allagamenti in seguito alle piogge che hanno insistito sulla città. Sulla città vige un'Allerta meteo rossa.3bmeteo