Allerta meteo in Campania | forti temporali dalle 14 di mercoledì 28 febbraio

(Di martedì 27 febbraio 2024)di colore giallo in14 di28e fino a mezzanotte.intensi in quasi tutta la regione.

Tanta pi Oggi a su mezza Italia, Alpi imbiancate come non era ancora successo nell'inverno 2023-2024, e prossimi giorni parecchio movimentati sul fronte ... (today)

Forte ondata di maltempo in arrivo, con temporali e nevicate a seconda delle zone. Ecco cosa si sta preparando (ilgiornale)

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Campania ha emanato una allerta meteo di colore Giallo per temporali valida dalle 14 alle 23.59 di ... (anteprima24)

Maltempo, M5s: emergenza frane a Genova dovuta a cementificazione: Genova, 27 feb. (askanews) – “Quanti altri smottamenti, crolli, frane e cedimenti servono alla Giunta Bucci per capire che la cementificazione non è la risposta per contrastare l’emergenza ...askanews

meteo, inizia la stagione delle piogge: scatta l’Allerta rossa, arancione e gialla. Quanto durerà il maltempo: meteo, il maltempo colpisce l’Italia: ecco dove Le avverse condizioni meteorologiche non risparmieranno solo le regioni settentrionali, ma c’è anche un’attenzione particolare rivolta alle regioni ...firstonline.info

Le piogge nel bolognese fanno alzare il livello dei fiumi: Allerta meteo 'arancione' nel ravennate: Nuova Allerta meteo "arancione" per piene dei fiumi per il territorio ravennate, valida per la giornata di mercoledì e giovedì, a causa delle piogge che si stanno abbattendo nel bolognese che si stann ...ravennatoday