Allerta meteo arancione in Emilia Romagna | gli effetti del ciclone nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 – Desta ancora preoccupazione il maltempo con il conseguente innalzamento del livello dei fiumi in. E’ infatti stata prorogata l’per piene dei corsi d’acqua e frane: continuerà da mezzogiorno di oggi, martedì 27 febbraio, fino a tutta la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.27 febbraio Prevista pioggia intensa e diffusa, anche a carattere di rovescio, per martedì 27 febbraio, “di elevata intensità sul settore occidentale della regione, moderate sulla parte centrale e deboli sul settore orientale – scrivono gli esperti Arpae nel bollettino. Neve prevista “a quote superiori 1500-1800 metri”. Le piogge “stanno generando piene con ...