Allerta maltempo per domani Quali sono le regioni a rischio e dove saranno chiuse le scuole

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prosegue la forte ondata diche sta interessando l’Italia. Anche per la giornata di, mercoledì 28 febbraio, il dipartimento di Protezione civile ha diramato unameteo rossa per parte del Veneto,arancione in alcuni settori dell’Emilia Romagna egialla in gran parte del resto della penisola: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Colpa della perturbazione atlantica che sta interessando gran parte dellesettentrionali del nostro Paese. Il quadro meteo prevede che il ciclone continuerà a portare condizioni di, con piogge diffuse e locali temporali al centro-nord. Sulla ...

allerta rossa per criticità idrogeologica e rischio idraulico per il bacino idrogeografico dell'Alto Brenta- Bacchiglione -Alpone: si alza il livello di allerta ... (tg24.sky)

Pericolo valanghe, l'Allerta gialla si estende a Sud-est: Scattata ieri per la dorsale di confine con Francia e Svizzera, si estende anche alle valli del Monte Rosa e di Champorcher l'Allerta 'gialla' (ordinaria ... precipitazioni di questi giorni. In caso ...ansa

Allerta maltempo: a Montemurlo una frana sopra la località La Gualchiera, evacuate 18 famiglie: Dopo l’alluvione del 2 novembre scorso, il maltempo continua a causare danni a Montemurlo, in provincia di Prato. Le criticità maggiori si stanno riscontrando in via di Javello nei pressi della ...toscanaoggi

maltempo, Allerta arancione: scatta il monitoraggio ponti: L’Allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, stata confermata per l’area di Modena anche per la giornata di ...lapressa