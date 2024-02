Allenatore Napoli | tra il sogno Conte e l’opzione Pioli | c’è anche un’altra idea dalla Serie A

(Di martedì 27 febbraio 2024) Spunta un nuovo nome per la panchina del futuro targata. Il profilo tiene botta ale alStefano. Non è cominciata come sperato l’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del, portato all’insperato pari contro il Barcellona dal mister prima di sperperare punti preziosi in quel di Cagliari. La situazione avrà però senz’altro modo di risollevarsi nelle prossime uscite, con l’attuale CT della Slovacchia che avrà la possibilità di raggiungere la prima vittoria già da domani, contro il Sassuolo al Mapei Stadium nel match di recupero della giornata numero 21. Ogni pensiero positivo sarà però accantonato con certezza al termine della stagione, con Calzona che lascerà il proprio incarico diad interim e aprirà nuovamente ...

