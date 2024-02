Allenamento Napoli | il report odierno | terapie per Cajuste | le ultime su Ngonge

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilprosegue gli allenamenti in vista della sfida di domani con il Sassuolo: lesulle condizioni di. NOTIZIE CALCIO. Ilsi è radunato stamattina presso l’SSCN Konami Training Center per intensificare la preparazione in vista della partita contro il Sassuolo, in programma domani al Mapei Stadium alle 18. La sessione diha svelato alcuni sviluppi importanti, tra cui il risentimento muscolare die gli aggiornamenti sul recupero di Cyril. La squadra ha iniziato la giornata con una rigorosa attivazione sul campo 2, seguita da esercizi di torello per migliorare la precisione e la coordinazione. Successivamente, il gruppo ha dedicato tempo al lavoro tecnico-tattico, ...

Niente da fare per il Napoli che non riesce a rialzarsi contro il Cagliari nella 26esima giornata di campionato di Serie A. La squadra di mister Calzona ... (dailynews24)

PRANDELLI, Anche io fui "spiato" ai tempi della Fiorentina: Il caso del membro dello staff del Torino, Michele Orecchio, mandato in missione da Juric per "spiare" l'Allenamento di rifinitura della Roma a poche ore da Roma-Torino, ha fatto discutere e generato ...firenzeviola

Napoli, il report dell'Allenamento mattina: terapie per Cajuste, personalizzato per Ngonge: SPETTACOLI Angelo Duro presenta "Sono cambiato" a Napoli fino al 28 FEBBRAIO SPETTACOLI Lo spettacolo "Il rito" in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli fino al 03 MARZO ...virgilio

Sassuolo/Napoli: le ultime dal primo Allenamento di Bigica: Bigica, neo allenatore del Sassuolo, ieri ha diretto il suo primo Allenamento ed ha valutato le condizioni ... anche Ruan Tressoldi è in dubbio per la partita contro il Napoli. In più, Kumbulla non è ...ilnapolionline