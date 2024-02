Allenamento insieme a Montecarlo per Berrettini e Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Matteoe Janniksi sono allenatisui campi in cemento del Country Club di. Il tennista romano ha postato sui suoi social la foto in una storia con il numero 3 del mondo con sullo sfondo il mare della Costa Azzurra. Il campione altoatesino partirà per giocare il torneo di Indian Wells, con l’obiettivo di scavalcare Carlos Alcaraz e salire al numero 2 del ranking mondiale. Perinvece prosegue il lavoro in vista del rientro in campo, previsto per metà marzo. SportFace.