Alleanza Conte-Schlein | cosa faranno in Abruzzo? Insieme per D' Amico | ma nessun evento congiunto

Regionali, Calenda “Sì ad alleanze sui Contenuti se candidati validi”: ROMA (ITALPRESS) – “Ho spiegato che alle regionali se ci sono candidati indipendenti, validi e con un programma condivisibile, come accade in Abruzzo, occorre cercare un’Alleanza sui Contenuti ... con ...quotidianodelsud

Elezioni Regionali, Sorpresa Calenda: “Possibile Alleanza anche con i 5S per stare in partita e battere la destra”: “Alleanza con i Cinquestelle è possibile per stare in partita e battere la destra“, le parole di Calenda a DiMartedì. Elezioni Regionali, Sorpresa Calenda: “Con i Cinquestelle mi dividono tante cose, ...tag24

Effetto Todde sul centrosinistra, spinta al campo dell’alternativa: Parole dietro cui Prodi intravede una strategia che punta alla leadership dell’Alleanza anti-sovranista: «Conte esiterà a fare ora la sua scelta, vorrebbe farla nel momento in cui il suo partito ...repubblica