Alice Sabatini | storia della Miss Italia che dimentica i concorsi di bellezza e si mette a cucinare con la nonna

(Di martedì 27 febbraio 2024) È rimasta nella memoria storica diper essere stata unasovversiva: capelli cortissimi e una dichiarazione che nel 2015, quando vinse il concorso di, creò scalpore: «Mi piacerebbe essere nel 1942 per vivere la Seconda Guerra Mondiale, viste le pagine dedicate dai libri: tanto, essendo donna, non farei il militare e sarei a casa con la paura...»., classe 1996, oggi ha una nuova vita dove il cibo e la cucina sono una parte fondamentale, e la racconta in un’intervista rilasciata al CorriereSera., il cibo e le ricette Dopo la vittoria del concorso dine è passata di acqua sotto i ponti: lo studio delle biotecnologie, la ripresa del basket, e ...

