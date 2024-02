Alexander Payne | dopo The Holdovers dirigerà ancora Paul Giamatti in un western

(Di martedì 27 febbraio 2024) La collaborazione trapotrebbe continuare in un nuovo progetto, ecco i primi dettaglil'enorme successo ottenuto con The, sembra cheriuniranno le forze per un nuovo progetto, descritto come unambientato alla fine dell'Ottocento. Nel corso di un Q&A con il pubblico, lo sceneggiatore di The- Lezioni di vita David Hemingson, ha confermato di essere attualmente al lavoro su un nuovo film con il regista statunitense e che una parte sarebbe pensata per. Hemingson ha poi rivelato alcuni dettagli sul nuovo progetto, dicendo che sta scrivendo la sceneggiatura insieme ae che il film è ...

Con The Holdovers - Lezioni di vita, Alexander Payne realizza un meraviglioso film natalizio in cui il rapporto fra individui e società presenta echi del ... (movieplayer)

In occasione dell'uscita dell'acclamato The Holdovers , ripercorriamo la carriera del regista Alexander Payne con una rassegna dei suoi film più belli, da ... (movieplayer)

Verso gli Oscar 2024, The Holdovers. Una favola antica ma senza tempo: Questa volta esaminiamo il film diretto da Alexander Payne “The Holdovers - Lezioni di vita”, una commedia calata nell'atmosfera anni 70 che vede come protagonista Paul Giamatti nel ruolo di un ...rtl

Da'Vine Joy Randolph: «Voglio che le donne si sentano ascoltate e comprese, è il mio obiettivo a Hollywood»: La sua interpretazione ha attirato l’attenzione sia di Steve Martin, che l’ha scritturata per Only Murders in the Building, sia del regista Alexander Payne, che l’ha voluta nel cast di The Holdovers. ...vanityfair

Past Lives, The Holdovers, American Fiction vincono agli Spirits: Past Lives di Celine Song, The Holdovers di Alexander Payne e American Fiction di Cord Jefferson, tutti e tre film candidati agli Oscar del 10 marzo (l'11 marzo in Italia) hanno dominato i premi ...ansa