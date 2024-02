Alessia Pifferi | la storia choc | “Io bambina abusata per un anno da un amico di mio padre”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano – Unasola e trascurata, che deve rinunciare alla scuola per accudire la madre, e che a 10 anni subisce per unabusi sessuali da parte di undel. È un’infanzia dolorosa e traumatica quella che emerge dal racconto cheha fatto allo psichiatra Elvezio Pirfo durante i colloqui per la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’Assise sulla donna di 38 anni, a processo con l’accusa di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, abbandonandola da sola in casa per 6 giorni. La perizia psichiatrica Nella perizia lunga 126 pagine ci sono circa 50 pagine dedicate a “Biografia, anamnesi e ricostruzione soggettiva dei fatti di causa”. È all’interno di questa parte chericostruisce alcuni ...