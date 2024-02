Alessandro Sallusti a La Confessione Rai3 di Gomez | “In Sardegna gli elettori hanno punito il centrodestra disunito e litigioso”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Il giornalista deve essere il cane da guardia del potere, ma può davvero essere tale se è vicino al potere stesso?”. Esordisce così Peteralla terza puntata de Lache vede come ospiti il direttore de Il Giornalee la scrittrice Barbara Alberti. Ed è proprio a “uno dei giornalisti di destra più famosi d’Italia” chesi rivolge con domande che vanno dagli aspetti più privati – il padre severissimo, l’arruolamento nel Battaglione San Marco proprio per sfuggire alle ire paterne, gli esordi prima in radio e poi come giornalista con tanto di vocabolario sulle gambe per non sbagliare doppie e congiuntivi – a temi strettamente legati con l’attualità e il rapporto con il potere. Quando il condirettore de Il Fatto Quotidiano gli chiede come è possibile rimanere ...